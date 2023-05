Siviglia-Girona oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Liga 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la. A chiudere la 32esima giornata sarà l’incontro del Ramòn Sanchez Pizjuàn, in cui unritrovato ospita il. Con la salvezza ormai di fatto acquisita, Suso e compagni daranno la precedenza all’Europa League ma non per questo vorranno snobbare il campionato. Non sarà facile sconfiggere il, club che condivide con gli andalusi la decima posizione in classifica a quota 41 punti. Si parte alle ore 21 di lunedì 1 maggio,in esclusiva su Dazn. SportFace.