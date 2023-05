Sindacati in piazza per il Primo maggio Landini | Oggi festa del lavoro | non del governo

(Di lunedì 1 maggio 2023) "Fondata sul", è questo lo slogan della manizione nazionale di Cgil, Cisl e Uil organizzata in occasione del, che quest'anno si tiene a Potenza ed è dedicata ai 75 anni della Costituzione. "Su 365 giorni dell'anno, ildoveva convocare il Consiglio dei ministri...

Dopo la manifestazione, nel pomeriggio a Roma si terrà il tradizionale concertone inSan Giovanni, promosso dai: nove ore di musica dal vivo e circa cinquanta artisti. Landini: "...Il palco diSan Giovanni in Laterano è pronto ad accogliere ben nove ore di musica dal vivo e parole, con ... Cosi i treconfederali hanno deciso di rendere omaggio alla nostra Carta ...Dopo la manifestazione, nel pomeriggio a Roma si terrà il tradizionale concertone inSan Giovanni, promosso dai: nove ore di musica dal vivo e circa cinquanta artisti. .

Primo Maggio, sindacati pronti per la festa dei lavoratori in piazza Maggiore BolognaToday

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - E' arrivato in piazza della Scala il tradizionale corteo del primo maggio a Milano organizzato dai sindacati che ha visto, secondo la Questura, circa 2.000 persone sfilare in ...Dal palco allestito da Cgil, Csil e Uil in piazza Loggia l’appello a combattere il precariato e ad azzerare le morti sul lavoro ...