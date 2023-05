Si laurea in storia medievale con una tesi in braille | Pasquale 33 anni è non vedente dalla nascita

(Di lunedì 1 maggio 2023) Che dire, congratulazioni.Ritenuto all'età di 33ha raggiunto un obiettivo importante, lacon un'ottima votazione 103/110. Il neo dottore, non, ha discusso ...

Pasquale Ritenuto all'età di 33 anni ha raggiunto un obiettivo importante, lacon un'ottima ... Trova donatore di seme su Facebook: a Sarah nascono due gemelle Orgoglio e bravura Tesi di...Dopo lain filosofia si trasferisce a Torino e inizia a scrivere il suo disco d'esordio , ... Riguardo al nome "regale", mi riservo il trucco di raccontarne ladurante i concerti, così ho ...Frequenta il corso diin Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha raccontato la suanel libro "Addio, a domani" (Einaudi, 2022) e nel podcast "...

Università, non vedente dalla nascita si laurea in Storia con tesi in braille Quotidiano di Sicilia

La schiacciatrice bosniaca decisiva in gara 2 di semifinale con Scandicci: "Mi sono rialzata tante volte. Questo club è casa mia" ...Che dire, congratulazioni. Pasquale Ritenuto all'età di 33 anni ha raggiunto un obiettivo importante, la laurea con un'ottima votazione 103/110. Il neo dottore, non vedente ...