Sì | è svolta vera Ora conferme con Spezia e Juve

(Di lunedì 1 maggio 2023) Che bello sentire Zapata che vuole «riascoltare la musichetta della Champions». Il suo ritorno al gol e la carica che trasmette alla squadra con i piedi e a voce sono benzina super in vista della volata finale del campionato. Puntare al bersaglio grosso, la Champions League, aiuterà in ogni caso a conquistare un posto nelle coppe europee della prossima stagione, fosse anche una tra Europa League e Conference anziché il torneo per il trofeo più prestigioso del continente.