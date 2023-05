... continuano le voci di un f uturo da ct del Brasile per Carlo. Voci che il tecnico emiliano respinge al mittente: "Del mio futuro e dell'ipotesi Brasile non parlo: dico solo che è una ......storico capitano della Roma e campione del mondo nel 2006 è stato invitato dal Real e da... L'ex capitano giallorosso sarà infatti il super ospite del Mondaydi Dazn condotto da Pierluigi ...... Carloraggiunge quota 9 semifinali in carriera in Champions League, staccando José ... Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita di 'Champions League' su Sky ...

Show di Ancelotti in conferenza tra Real, Brasile e Antetokounmpo Corriere dello Sport

Alla vigilia della sfida di Liga sul campo della Real Sociedad, aspettando la finale di Copa del Rey con l'Osasuna e la prima semifinale di Champions contro il City, il tecnico dei 'Blancos' si divert ...The coach said: "It's a demanding game because we're playing against a good team. We have some injuries and some can't play because they are suspended. It's going to be a tough game. The schedule ...