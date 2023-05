Shopping | occhio alla fregatura | ecco la formula che inganna

Leggi su ck12

(Di lunedì 1 maggio 2023) Quando facciamo acquisti, il rischio di essere “fregati” è sempre dietro l’angolo. Questaè molto subdola., che passione! Ma bisogna fare molta attenzione, perché, come in ogni ambito della vita, si può rimanere fregati. In particolare, c’è unamolto comune che leggiamo sui capi che desideriamo, ma che cela un grande inganno.quale. E, soprattutto,come “salvarsi”.: attenzioneche– CK12.itLoè amato quasi da tutti. C’è anche chi ce l’ha compulsivo.! In generale, fare acquisti è qualcosa che ci diverte. Soprattutto al cambio di stagione, non vediamo l’ora di rimpolpare il nostro guardaroba. Solitamente ci rechiamo in ...