Sfregio a Leclerc in diretta tv? Il vaffa del ferrarista | come lo sorprendono | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Le Red Bull stanno fanno gara a parte in queste prime uscite del campionato di Formula 1, ma la Ferrari ha dato segni di vita a Baku. Ne aveva bisogno soprattutto Charles, protagonista dell'inizio più deludente e deprimente della sua carriera: nelle prime tre gare ha conquistato la miseria di sei punti a causa dell'inaffidabilità e delle scarse prestazioni della sua monoposto. Per il pilota monegasco è frustrante non competere per le prime posizioni, dato che ha ampiamente dimostrato di avere il talento per vincere. Verstappen e Perez al momento hanno macchine molto più performanti e quindinon può fare altro che accontentarsi delle briciole. A Baku è stato un buon weekend per il, che ha conquistato due pole - una per la Sprint e un'altra per la gara di domenica - e ha poi portato a casa ...