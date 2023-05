Seul | studente mangia la banana - installazione di Cattelan | Avevo fame

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il significato del gesto A riportare la notizia, il sito internet della Bbc. L'opera d'arte, parte della mostra di'WE', consisteva in unamatura attaccata con nastro adesivo a un muro ...

Il museo, contattato dalla BBC, ha fatto sapere che non chiederà danni allo. Secondo quanto riferito, la banana esposta viene sostituita ogni due o tre giorni. Nei video pubblicati online, ...Unosudcoreano ha mangiato il frutto che faceva parte di un'installazione dell'artista Maurizio Cattelan al Leeum Museum of Art di: ' Ho saltato la colazione ed ero affamato ' , si è ...Unosudcoreano ha mangiato una banana che faceva parte di un'installazione dell'artista Maurizio Cattelan al Leeum Museum of Art di: "ho saltato la colazione ed ero affamato", si è ...

Studente mangia banana da 120mila dollari dell'installazione di Cattelan a Seul: «Colazione saltata, avevo fam ilmessaggero.it

Il giovane ha mangiato il frutto che faceva parte di un'installazione dell'artista italiano al Leeum Museum of Art di Seul ...La banana dell'opera d'arte "Comedian" di Maurizio Cattelan stata mangiata da uno studente coreano durante una mostra a Seul ...