Serie Turca | Vuslat

(Di lunedì 1 maggio 2023) La è andata in onda sul canale turco TRT1 dal 7 gennaio 2019 al 9 marzo 2020 con due stagioni. Tra i personaggi troviamo Kadir Dogulu, Devrim Özkan, Serra Pirinç, Ümit Kantarc?lar, Özcan Varayl, Baran Bölükba??. Inoltre Ti piace guardare lain lingua originale con sottotitoli in italiano, ci sono diverse opzioni su dove guardare leturche. Indice Trama Trama seconda stagione Trama Aziz e Feride si incontrano per caso in una calda giornata estiva. Non si conoscono, ma da subito c’è un’attrazione irresistibile tra loro. Nonostante la loro reciproca simpatia, scoprono presto di appartenere a famiglie rivali da generazioni, i cui capifamiglia, Faik e Tahsin, sono nemici giurati. Nonostante ciò, Aziz e Feride iniziano a frequentarsi segretamente, cercando di nascondere il loro amore alla famiglia e agli amici. Tuttavia, quando ...