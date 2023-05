Serie D | Giana Erminio e Legnago promosse | Brindisi prepara la festa

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ilieri ha sconfitto la Cavese raggiungendo i campani in classifica. In caso di parità promossi ini che dopo diversi fallimenti societari sognano ritorno in C

Dopo Sestri Levante, Arezzo e Catania, altre due squadre hanno ottenuto in anticipo, ovvero prima della fine del campionato, la promozione inC. Si tratta diErminio e Legnago Salus, che tornano a far parte della Lega Pro dopo un solo anno di 'purgatorio' inD. A una giornata dalla fine del campionato, la squadra di ......Fanfulla 2 - 4 Mezzolara " Real Forte Querceta 1 - 0 Pistoiese " Ravenna 1 - 1 Prato " Aglianese 1 - 1 Salsomaggiore " Scandicci 0 - 4 Sant'Angelo " Correggese 1 - 2 LA CLASSIFICA DEL GIRONE D...

Il punto sul campionato di Serie D: Giana e Legnago in C. Retrocedono Levico e Cittanova TUTTO mercato WEB

Il Brindisi ieri ha sconfitto la Cavese raggiungendo i campani in classifica. In caso di parità promossi i brindisini che dopo diversi fallimenti societari sognano ritorno in C ...di Cristiano Comelli - Due sperano di rimanere in serie D, l'altra l'ha abbandonata. Ma per spiccare il volo verso l'alto. Folgore Caratese e ...