Serie B | Frosinone | c’è la promozione oggi se…

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ilpotrebbe festeggiare giàla, ma dipende da quanto farà il Bari contro il Cittadella Ilscenderà in campo contro la Reggina questa sera alle 20.30. Per la squadra di Fabio Grosso potrebbe essere già la serata giusta per raggiungere lainA. Se otterrà almeno un punto e contemporaneamente il Bari perderà o se vincerà e contemporaneamente il Bari pareggerà o perderà, allora i gialloblu avranno raggiunto la massima

...il Cittadella Ilscenderà in campo contro la Reggina questa sera alle 20.30. Per la squadra di Fabio Grosso potrebbe essere già la serata giusta per raggiungere la promozione inA. Se ......45 sc Heerenveen - FC Emmen 2 - 3 21:00 Vitesse - Excelsior 0 - 0 CALCIO -B 14:00 Cittadella - Genoa 0 - 1 14:00 Como - Ascoli 1 - 1 14:00- Südtirol 0 - 0 14:00 Modena - SPAL 0 - 0 ...Commenta per primo Torna in campo laB, con buona parte della 35esima giornata. Dopo i match della domenica, con il successo del ... chiude il lunedì il, tra le mura amiche contro la ...

Cosa serve al Frosinone per la promozione in Serie A Goal.com

"Frosinone, c'è la Reggina: vincere e poi... chissà", titola in taglio alto Ciociaria Oggi. LA SFIDA - Alle 20.30 i canarini ricevono la visita dei calabresi. Un successo potrebbe valere la promozione ...Reggina ospite allo Stirpe di Frosinone Frosinone-Reggina, questa sera alle 20.30 allo Stirpe, chiude la 35esima giornata di Serie B. Padroni di casa obbligati a vincere per consolidare il primo posto ...