Serie B | Como-Palermo 1-1 LIVE | Genoa sullo 0-0 | pari Bari e Parma | vince il Brescia

2 Torna in campo laB , con buona parte della 35esima giornata . Dopo i match della domenica, con il successo del ... Il match di apertura alle 12:30 trae Palermo è terminato sul risultato di ......la sedicesima giornata del girone di ritorno del campionato diB 2022 - 2023. Calcio di inizio previsto per le ore 15. I marchigiani vengono dal pareggio esterno per 1 - 1 contro il. I ...Alla fine della stagione delmancano tre incontri, nell'ordine la trasferta di Reggio Calabria,... Sarà una volata intensa per tutte le protagoniste dellaB, con molto equilibrio, alto ...

Cerri risponde a Buttaro: un punto a testa non fa felici Como e Palermo La Gazzetta dello Sport

Finisce in parità la sfida tra Como e Palermo, partita valida per la 35^ giornata di Serie B. Ospiti in vantaggio con Buttaro dopo 17 minuti, pareggio della squadra di casa con Cerri su rigore al 32'.Como-Palermo 1-1, le dichiarazioni di Moreno Longo: "Le ultime partite sono le più dure, ma vogliamo salvarci" ...