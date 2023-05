Serie B 2022 2023 | il Frosinone batte la Reggina e festeggia la promozione in Serie A

(Di lunedì 1 maggio 2023) Questa volta non stecca il, che si sbarazza 3-1 dellae allo Stirpela terzainA della sua storia. Un campionato dominato e poi controllato dalla squadra di Grosso, che torna nella massimaa distanza di quattro anni dall’ultima volta. Dopo il pareggio pomeridiano del Bari, i gialloblù di capitan Lucioni non sprecano l’opportunità e dominano unache paga l’ingenua espulsione di Cionek nel corso della prima frazione. IL TABELLINO E LE PAGELLE Ilparte un po’ a rilento, sentendo comprensibilmente un po’ di pressione in una serata decisamente importante. Laha un paio di occasioni importanti nella prima mezz’ora, ma Turati e la ...

Sulle strutture e sugli uomini: un capitano come Lucioni , alla terza promozione inA con la fascia al braccio dopo Benevento (2017) e Lecce (), alla guida di una batteria di giovani. Dal ...

Frosinone – Reggina 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentacinquesima giornata di Serie B 2022/23 Il Frosinone batte 3-1 la Reggina allo Stadio Stirpe nella sfida della ...La squadra di Grosso batte 3-1 la Reggina e torna con tre turni di anticipo nella massima serie, da dove mancava dalla stagione 2018/19 Con tre turni di anticipo il Frosinone è matematicamente promoss ...