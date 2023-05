Serie A | giudice sportivo | due giornate di squalifica per Pinamonti e Quagliata

(Di lunedì 1 maggio 2023) Archiviata la trentaduesima giornata del campionato diA 2022/2023, è già tempo di pensare al turno infrasettimanale che si svolgerà tra mercoledì e giovedì. In vista di questo appuntamento ilha emesso il proprio referto inerente le partite giocate la scorsa domenica, infliggendo duediad Andreadel Sassuolo e Giacomodella Cremonese. Un turno di stop, invece, per Georgios Kyriakopoulos del Bologna, Maxime Lopez del Sassuolo ed Alessio Romagnoli della Lazio. Ecco il quadro completo dei calciatoriti dopo il trentaduesimo turno: DUEAndrea(Sassuolo) Giacomo(Cremonese) UNA GIORNATA Georgios ...

Commenta per primo IlSportivo ha reso note le decisioni dopo le partite di domenica della 32ª giornata diA : pugno duro con Andrea Pinamonti e Giacomo Quagliata, entrambi sanzionati con due giornate di ...Ilsportivo ha reso note le sue decisioni dopo la 32esima giornata diA. Due giornate di stop per Pinamonti (Sassuolo), Quagliata (Cremonese). Una giornata di squalifica invece per ...... Udinese - Napoli su ZONA DAZN SqualificatiA, i giocatori che saltano la 33giornata Otto i giocatori che in seguito alle decisioni delSportivo diA salteranno la 33giornata: ...

Giudice sportivo, Matic fermato e ammenda alla Roma: le decisioni Corriere dello Sport

Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, al centravanti del Sassuolo, Andrea Pinamonti, espulso nella partita contro l'Empoli e reo di av ...Nel comunicato del Giudice Sportivo dopo la 32esima giornata di Serie A, vengono spiegate le sanzioni adottate nei confronti di varie società: - CREMONESE, ammenda di 10mila euro ...