Serie A | Giudice Sportivo 32ª giornata | Pinamonti torna per Inter-Sassuolo

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023) Squalifica lunga per, dopo l’espulsione di ieri in-Empoli per aver insultato l’arbitro. L’attaccante classe ’99 salterà le prossime due partite diA ma tornerà in tempo per quella contro l’, il 13 maggio alle ore 20.45.A –SQUALIFICATI TRENTADUESIMADue giornate: Giacomo Quagliata (Cremonese), Andrea)Una: Georgios Kyriakopoulos (Bologna), Alessio Romagnoli (Lazio), Gabriel Strefezza (Lecce), Fikayo Tomori (Milan), Nemanja Matic (Roma), Paulo Sousa (Salernitana, allenatore), Maxime Lopez () DIFFIDATI TRENTADUESIMANona ammonizione: Roger Ibanez (Roma), Emmanuel ...