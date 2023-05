Serie A | giornata 33 | 5 attaccanti da non schierare al fantacalcio

(Di lunedì 1 maggio 2023) LaA ritorna subito col turno infrasettimanale: in questo articolo dedicato altroverete i nomi dei 5da nonper la 33°di campionato. Prima di svelarvi l’identità di questi calciatori vi ricordiamo che le partite si svolgeranno tra le giornate del 3 e del 4 maggio. In particolare, mercoledì (alle 18:00) si svolgeranno le seguenti partite: Atalanta–Spezia, Juventus–Lecce, Salernitana–Fiorentina ed infine Sampdoria–Torino. Alle 21:00 sarà il turno di Lazio–Sassuolo, Milan–Cremonese, Monza–Roma ed Hellas Verona–Inter. Il giovedì invece chiuderanno laEmpoli–Bologna ed Udinese–Napoli, entrambe alle 20:45. Dopo questa veloce premessa possiamo continuare rivelandovi i nomi dei 5sconsigliati per il ...

Nuovo vertice in vista dell'eventuale festa scudetto del Napoli. La formazione di Spalletti giovedì fa visita all'Udinese nella 33esimadellaA . Domani, martedì 2 maggio alle ore 9, il prefetto di Napoli Claudio Palomba presiederà una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sul tavolo le ......a coloro che legittimamente aspirano a cambiare la loro posizione e lo facciamo con unadi ... ma in tutto il Paese sono stati organizzati eventi per celebrare questa. Da Torino a Milano, ......a coloro che legittimamente aspirano a cambiare la loro posizione e lo facciamo con unadi ... 2023 - 05 - 01 13:26:43 Calderone: "Misure importanti indel lavoro" 'Abbiamo approvato il ...

Penultima giornata di regular season 2022-2023 per la Serie A di basket completata nel fine settimana appena trascorso, con alcuni verdetti ancora da emettere nell’ultimo turno in programma domenica 7 ...Finisce in parità la sfida tra Como e Palermo, partita valida per la 35^ giornata di Serie B. Ospiti in vantaggio con Buttaro dopo 17 minuti, pareggio della squadra di casa con Cerri su rigore al 32'.