Serie A | è un disastro | squalificati 8 calciatori | un allenatore e 3 dirigenti!

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il giudice sportivo ha comunicato le decisioni dopo la 32ª giornata del campionato diA. Sono arrivate interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, in particolar modo il Napoli non è riuscito a vincere il terzo scudetto della sua storia. La sfida casalinga contro la Salernitana si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Olivera e Dia. In zona Champions scatto importante dell’Inter contro la Lazio, 3-1 il risultato finale. Pareggio nello scontro Champions League tra Roma e Milan. Non è andata oltre l’1-1 la Juventus contro il Bologna, i gol sono stati realizzati da Orsolini su rigore e Milik. Colpo grosso dell’Atalanta sul campo del Torino, blitz del Monza contro lo Spezia. Successi davanti al pubblico amico per Fiorentina, Sassuolo e Lecce contro Sampdoria, Empoli e Udinese. Foto di Ciro Fusco / AnsaA, ...