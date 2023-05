Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 32 giornate

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 1 maggio 2023) In attesa dell’ultimo turno infrasettimanale dell’anno, laA mette in archivio la 32^ giornata, e lacon relativocon lo scorso anno sono sempre più definite. In vetta il Napoli (+13) sogna la festa Scudetto con seid’anticipo ma sbatte sull’1-1 nel derby campano contro la Salernitana (+12), rimandando il tutto al prossimo turno, quando gli basterà un solo punto per conseguire il terzo tricolore della propria storia. Ai piani alti, infatti, incappa nella seconda sconfitta consecutiva la Lazio (+6), rimontata sul 3-1 dall’Inter (-9), la quale dal canto proprio riacciuffa il quarto posto. I nerazzurri, in particolare, condividono l’ultimo piazzamento utile per partecipare alla prossima Champions League con Roma e Milan (-11), le quali, nell’anticipo di sabato pomeriggio, lottano e si ...