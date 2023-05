Sergio Perez | Red Bull | “Per noi ha funzionato tutto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 maggio 2023) Nel gran premio di Baku la Redha potuto fare ancora una volta la voce grossa, andandosi a prendere il primo e il secondo posto in gara.ha infatti chiuso davanti a Max Verstappen, contribuendo così alla conquista di punti importantissimi per la classifica. I due hanno poi parlato in conferenza stampa al termine della gara, di seguito le loro parole.: “E’ andatobene per noi” Così ha parlatoal termine del Gran Premio di Baku: “Ha davveroper noi oggi (ieri ndr). Siamo stati in grado di restare nel range del DRS e siamo stati in grado di mantenere la pressione su Max. Penso che sia stata una battaglia molto combattuta tra noi. Lui ha spinto al massimo oggi. Entrambi ...