Sensibili migliorie per Samsung Galaxy S21 | aggiornamento fotocamera

(Di lunedì 1 maggio 2023) Inizia nel migliore dei modi il mese di maggio per ilS21, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione un nuovoper coloro che negli ultimi due anni hanno deciso di acquistare modelli appartenenti a questa serie. Confermando quanto riportato alcune settimane fa con un altro articolo, dunque, il produttore coreano si sta impegnando senza sosta per migliorare l’esperienza di utilizzo dei clienti. Soprattutto per quanto concerne un aspetto molto delicato come quello dellasecondo quanto raccolto in mattinata. Importanti miglioramenti per la serieS21:dedicato allain arrivo Per quale motivo parlo di...

...apparecchiature tecnologicamente avanzate ubicate in punti strategici e particolarmente... Ultimi Articoli Cattolica, Ordinanza balneare 2023: confermate le ultime "", salvataggio ......della Mela per qualche consiglio pratico sul corretto utilizzo e sulle possibilisoftware ... questo potrebbe tradursi in un leggero discomfort per voi, se siete particolarmente. ...... piatatforma di watermarking (filigranatura) pensata per chi lavora con contenuti. Tra le ... Sono state implementateper la funzionalità di collaborazione, che consentono agli utenti ...

Chromebook: Google implementa migliorie per la privacy HTML.it

Google ha annunciato l'implementazione di nuovi controlli per la privacy di webcam e microfono sui Chromebook, arriveranno entro fine anno.Ad annunciarlo WhatsAppBetainfo, l’app di messaggistica Whatsapp sta apportando un cambiamento inaspettato. In questi anni WhatsApp si era focalizzata sulle migliorie in campo privacy per tutelare gl ...