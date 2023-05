Sensi papà bis Lui e la moglie Giulia annunciano l’arrivo del secondo figlio

"Quello che io ho avuto " riferisce il papa - è stato un malore forte alla fine dell'udienza del mercoledì, non me la sono sentita di pranzare, mi sono coricato un po', non ho perso i, ma sì c'..."Quello che io ho avuto è stato un malore forte alla fine dell'udienza del mercoledì, non me la sono sentita di pranzare, mi sono coricato un po', non ho perso i, ma sì c'era un'alta febbre, un'alta febbre, e alle tre del pomeriggio il medico subito mi ha portato in ospedale: una polmonite acuta e forte, nella parte bassa dei polmoni". Papa Francesco ha ...Non mi sono sentito di fare pranzo, mi sono coricato un po', non ho perso i, ma c'era una febbre alta. Alle tre il medico mi ha portato in ospedale: una polmonite acuta e forte nella parte ...

Papa in Ungheria: conferenza stampa aereo, "ho avuto un malore ... Servizio Informazione Religiosa