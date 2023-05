(Di lunedì 1 maggio 2023) Laincessante e il cielo plumbeo accorciano la processione, ma non fermano ladi San Domenico e il secolare rito deidi(L'Aquila): in migliaia - circasecondo le ...

La pioggia incessante e il cielo plumbeo accorciano la processione, ma non fermano la festa di San Domenico e il secolare rito dei serpari di Cocullo (L'Aquila): in migliaia - circasecondo le stime degli organizzatori - si sono riversati nel piccolo centro della Valle Sagittario, sfidando il maltempo del primo maggio, pur di rinnovare la tradizione per la quale permane ...... secondo dati ufficiali ritenuti molto al didel numero reale, mentre le due parti si sono ... Inoltre, circapersone, per lo più donne, sono fuggite dal Sudan verso la Repubblica ...... le unità ucraine stanno ricevendo un addestramento al combattimento acceleratola guida di ... Aeronautica Militare tremila persone; Marina Militare circauomini: 37a e 38a Brigata Marina.

Seimila sotto la pioggia alla festa dei serpari di Cocullo Agenzia ANSA

La pioggia incessante e il cielo plumbeo accorciano la processione, ma non fermano la festa di San Domenico e il secolare rito dei serpari di Cocullo (L'Aquila): in migliaia - circa seimila secondo le ...Sono oltre 1 milione i bambini italiani sotto i 16 anni affetti da una malattia rara: il 40 per cento con molta probabilità non la otterrà mai una diagnosi ...