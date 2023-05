«Se Putin viene qui dovremo arrestarlo» | così dal Sudafrica provano a convincere il presidente russo a non partire

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 maggio 2023) «Non abbiamo alcuna opzione per non arrestare». Sarebbe questa la conclusione a cui è giunta la commissione speciale, istituita daldelCyril Ramaphosa, per valutare quali misure adottare nel caso in cui Vladimir, come previsto, dovesse prendere parte al 15esimo meeting dei leader dei Paesi Brics. L’appuntamento per il vertice è il prossimo agosto a Durban. La partecipazione delera stata annunciata prima che la Corte penale internazionale spiccasse il mandato di arresto internazionale nei suoi confronti lo scorso marzo. «Sequi, saremo costretti a trattenerlo», avrebbe appurato la commissione secondo le indiscrezioni del Sunday Times. La Corte non ha un sistema automatico di esecuzione, per cui deve affidarsi ...