Scudetto rinviato | ma Spalletti premia il Napoli | la scelta del tecnico

NAPOLI - Il Napoli è a un punto dal diventare campione d'Italia. Il gol con cui Dia ha risposto a quello di Olivera, consentendo alla Salernitana di strappare l'1 - 1 al 'Maradona', ha solamente ...Prima di fare il calciatore faceva l'elettricista. E gli è bastato un attimo per mandare in corto circuito un'intera città pronta alla grande festa. La scintilla di Boulaye Dià che ha spento il ...Estratto dell'articolo di Fabrizio Roncone per il 'Corriere della Sera' napoli tifosi festeggiano gia lo2 Calma. È una storia destinata a finire comunque bene (il vantaggio del Napoli in classifica resta, francamente, ...

Napoli-Salernitana, risultato 1-1: gol di Dia dopo Olivera, scudetto rinviato a giovedì Corriere della Sera

(ANSA) - TRIESTE, 01 MAG - "L'unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in Prefettura, con le forze dell'ordine, il Comune e la ...Dopo la delusione per il pari contro la Salernitana al 'Maradona', l'allenatore ha concesso un giorno di riposo alla squadra. In città si studia intanto un nuovo piano sicurezza per la festa tricolore ...