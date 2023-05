Scontri con la polizia al corteo per il primo maggio a Parigi

la polizia a Parigi Grossi petardi sono stati lanciati contro la polizia da decine di manifestanti vestiti di nero che precedevano la testa del corteo per il primo maggio in partenza da ...... dove ci sono stati diversie momenti di tensione tra la polizia e i partecipanti al corteo,... uno dei simboli del Paese, una maglietta gigantela scritta "Macron dimissioni". Ai piedi ......i sindacati che hanno promesso di non smettere di lottare anche dopo la firma della legge. 1 maggio 2023

Primo Maggio: scontri con la polizia al corteo a Parigi - Mondo Agenzia ANSA

Settecentomila in strada (oltre due milioni per il sindacato), i black block mettono a ferro e fuoco Parigi e Nantes: agenti in ospedale ...C’è da sapere che la giornata dedicata ai lavoratori, che viene celebrata in tutto il mondo il 1° maggio, nasce con l’intento di ricordare i sacrifici e g ...