Sciacquati la bocca | il tuo parrucchiere | ira furibonda di Bassetti | sfogo choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Matteonon ci sta e questa volta decide di rispondere con toni durissimi sui social. stanco dei continui attacchi soprattutto sulla sua professionalità , il professore ha deciso di ribattere in modo duro ai leoni da tastiera, agli haters e a tutti coloro che cercano di screditarlo tentando di mettere in dubbio sia la sua professionalità ma soprattutto la sua carriera e il suo percorso nel mondo della sanità . E così questa volta ha abbandonato i modi gentili per andare dritto al punto e zittire con poche righe i megafoni dell'odio che spesso lo mettono nel mirino e qualche collega che recentemente lo ha attaccato. Infatti, proprio ieri sera, sui prfili social diè apparso unodavvero duro che ha stupito e non poco i suoi follower. Il professore del San Martino di Genova ha scritto questa parole durissime: ...