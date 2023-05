Scaletta Concerto Primo Maggio 2023 cantanti | biglietti | chi presenta

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 1 maggio 2023)a Roma San GiovanniTutti pronti per Ilne dela Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, Il palco di Piazza San Giovanni in Laterano sta per accogliere ben nove ore di musica dal vivo e parole in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, con circa 50 artisti raptivi della musica italiana attuale e futura. A seguire, ladeldela Roma, chie i ...