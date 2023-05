(Di lunedì 1 maggio 2023) Mera propaganda delperché la destra reazionaria pensa che una spremuta di Orban, Berlusconi e Putin in chiave propagandistica riesce a far abboccare un elettorato con poca conoscenza e ...

Così il leader della Cisl, Luigi, parlando con i cronisti a margine del concerto del 1 Maggio a Roma. "Si riprenda la via del dialogo e del confronto: per incrociare le sfide della ripartenza ...Davide: "quando non c'è Handanovic gioca bene tutta la difesa". Emanuele infatti aggiunge: " Dimarco Brozovic e Chalanoglu monumentali". E Marco insiste sull'argomento portiere: "Se Inzaghi ...Così il leader della Cisl, Luigi, parlando con i cronisti a margine del concerto del 1 Maggio a Roma. "Si riprenda la via del dialogo e del confronto: per incrociare le sfide della ripartenza ...

Sbarra ironizza su Meloni: “Ora convochi il governo anche a Natale e Ferragosto” Globalist.it

Il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del Concerto del 1° Maggio a Roma, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulla decisione dell'esecutivo di convocare il Cdm il giorno della Festa dei ...