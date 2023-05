Saraceno | ' Salari bassi e povertà | è un 1Â° Maggio con poco da festeggiare'

(Di lunedì 1 maggio 2023) Invece in Italia leggo di sindacati che propongono per le rsaminimi da 500 euro. Capisce che così non si va da nessuna parte. Perché si ha così tanta difficoltà a mettere a regime i possibili ...

BOLZANO. Buon primo maggio, professoressa "Buono no, non lo sembra a guardarsi intorno". Chiaraha in testa un po' di cifre che ci riguardano:bassi, bassissimi, povertà in aumento, occupazione che risale ma di poco, le coperture finanziarie per gli asili nido che sono lontane ...Così a Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) la sociologa Chiara, tra i massimi esperti di ... ma è sulle persone più giovani che c'è il massimo di concentrazione di precarietà e di bassi'.... colpisce soprattutto i più poveri Francescoeconomista Il tema è assai complesso e ... Infatti, l'intensa crescita della disuguaglianza deiin Italia è interamente dovuta alla maggiore ...

Saraceno: «Salari bassi e povertà, è un 1° Maggio con poco da ... Alto Adige

La sociologa: «Il mondo del lavoro è in forte sofferenza. Ci vorrebbe il salario minimo, ma questo governo non ci sente. Molto da fare anche sulle pari opportunità» ...Per la sociologa, "non basta dire: 'Donne, lavorate'. Bisogna mettere le persone in condizioni di poterlo fare. E attualmente non è così" ...