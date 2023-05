San Nicola Manfredi | recuperata un’antica fontana per il bucato

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina, insieme al consigliere comunale Luigi Orlacchio e ai membri della lista ‘Sviluppo e Solidarietà’ Denis Mercurio, Omar Tretola, Ugo Petrone e Federico Faella, abbiamo eseguito un sopralluogo nei sentieri tra Monterocchetta e Toccanisi dove sono cominciati i lavori di pulizia e messa in sicurezza”. A comunicarlo a mezzo social è il sindaco di San, Arturo Leone Vernillo. “In particolare – aggiunge – ci siamo recati allache veniva anticamente utilizzata per il lavaggio delper riportarla letteralmente alla luce. Nei prossimi giorni i lavori continueranno in via Acquetelle, via Caranni e Vallepiano, e a seguire tutte le altre strade interpoderali delle varie frazioni e contrade del Comune”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... sul retro della Chiesa diFrancesco) la sera di mercoledì 3 maggio alle ore 20.30, alla quale ... Giacomo Zattini di Fridays for Future Italia, Renato DiCoordinatore nazionale Per il Clima ...Un rosone illuminato per adornare Palazzo di Città in vista della Festa di, evento clou di questa settimana a Bari con il cuore delle celeberazioni previsto, come da tradizione, dal 7 al 9 maggio: il simbolo delle tradizioni pugliesi è stato installato e acceso ...In esposizione il busto diin cartapesta, due corsetti che raccontano i miracoli del Santo e un trittico su legno - ph Angelo Calianno Bari -, la sua storia, le sue opere, il suo volto: è ciò che viene ...

Statua e quadro di San Nicola per la processione a mare: sorteggiati i due motopescherecci per il 7 e l'8 maggio BariToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dal 5 maggio al 4 giugno presso il Museo Civico di Bari la mostra Volti Nicolaiani con le opere della putignanese Luigia Bressan. Il busto di San Nicola in cartapesta, due corsetti e un trittico su le ...