Sampdoria | Stankovic si è dimesso | si attende la risposta della dirigenza

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il campionato di Serie A si avvia verso la conclusione, lo Scudetto pare ormai cosa fatta, la lotta Champions è sempre più accesa, vale ugualmente per la lotta Europa e Conference League. Per la salvezza si prospetta una lotta a quattro tra Verona, Spezia, Empoli e Salernitana. Mentre le chances salvezza di Cremonese esono oramai ridotte al minimo: serve un autentico miracolo. I blucerchiati hanno provato a rialzare una stagione storta sotto molteplici punti di vista (anche extra campo) con la chiamata di Dejan. L’ex Inter però non ha ottenuto i risultati sperati, nonostante l’appoggio dei tifosi (sempre presenti nonostante la situazione) e. Lotta Salvezza,si dimette: la situazione in casaSecondo quanto riferito da ...