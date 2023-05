Sampdoria | Stankovic ha chiesto le dimissioni post gara contro la Fiorentina

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per lala quota salvezza dista ben 10 punti, una distanza chiaramente molto difficile se non impossibile da colmare nelle ultime sei partite di campionato, che condannano quasi certamente la squadra genovese alla Serie B. Le vicissitudini societarie restano di difficile gestione e la situazione all’interno del gruppo si fa ancora più buia dopo il 5-0 rimediato in trasfertalanell’ultimadisputata. Una sconfitta che avrebbe addirittura portato il tecnico dellaDejana chiedere ufficialmente leal termine della partita. Una sonora sconfitta che segna il destino, che assume i contorni di una resa totale e di un’assenza netta di sinergia tra squadra, allenatore e società. Ledi ...