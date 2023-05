Sampdoria | la decisione sulla panchina di Stankovic

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sono ore caldissime in casa, a tenere banco sono le questioni dentro e fuori dal campo. La squadra è sempre più vicina alla retrocessione, la matematica è attesa a stretto giro di posta. La stagione dei blucerchiati non è stata all’altezza, condizionata anche e soprattutto dai problemi fuori dal campo. Laoccupa l’ultimo posto in classifica, in 32 partite ha collezionato appena 17 punti frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 21 sconfitte. In particolar modo è stato molto deludente il rendimento in fase offensiva, l’attacco è per distacco il peggiore di tutta la categoria con appena 20 gol fatti. Foto di Serena Campanini / AnsaLa posizione diLa gravissima sconfitta contro la Fiorentina ha messo in dubbio anche la posizione dell’allenatore. La sfida si è conclusa sul pesantissimo ...