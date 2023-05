Sampdoria | ipotesi dimissioni per Stankovic | in programma un vertice con la società

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023) La sconfitta per 5-0 contro la Fiorentina rischia di essere la goccia che fa traboccare il vaso per Dejan. Il tecnico dellanon ha infatti preso bene il ko di Firenze, e il modo in cui è arrivato, e sarebbe pronto a lasciare la panchina. Decisivo ilincon lanel pomeriggio di oggi, lunedì 1 maggio, in cui le due parti si accorderanno sul da farsi in vista del finale di stagione. Qualora l’allenatore serbo decidesse di dimettersi, il suo posto verrebbe preso verosimilmente da Tufano, mister della Primavera, insieme a Palombo, ex calciatore e oggi collaboratore tecnico di. SportFace.