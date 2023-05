Salvini | Più soldi in busta paga e stop sussidi furbetti | nostro Primo maggio

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 012023 "Piùin, con aumenti fino a 100 euro per chi ha stipendi fino a 2500 euro al mese, meno burocrazia più cantieri e opere pubbliche eaiper i, questo è ilper andare davvero incontro a lavoratrice e lavoratori, le polemiche le lasciamo a altri, la Lega e questo governo preferiscono i fatti". Così Matteoin un video sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

