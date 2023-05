Salernitana-Fiorentina mercoledì 3 maggio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Commenta per primo Dusan Vlahovic non trova la rete in campionato da ben tre mesi, precisamente dalla doppietta siglata nel 3 - 0 in casa della. L'exnon sta incidendo come tutti si aspettavano, ma nonostante ciò, continua ad attirare verso di sé l'interesse di diversi club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello ...Si tratta Atalanta - Spezia , match nel quale si condensano le speranze Champions degli orobici e quella di salvezza dei liguri, di, con i campani reduci dal pareggio con il ...In programma alle 18,e Sampdoria - Torino verranno seguite in tempo reale da Calciomercato.itComplice il posticipo della gara del Napoli nello scorso weekend, il palinsesto della trentatreesima ...

Salernitana-Fiorentina ore 18, dove vederla in tv e streaming Viola News

Alle ore 18 la Fiorentina tornerà in campo contro la Salernitana, reduce dall’eroico 1-1 di Napoli e vogliosa di fare altri punti salvezza (al momento si trova a +7 ...Serie A 2022/2023, 33a giornata. Le ultime notizie sulla partita Salernitana-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.