Salernitana | Coulibaly | «Ottimo risultato ieri a Napoli Grazie a tutti i tifosi»

All .: Spalletti(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Daniliuc (41' st Lovato), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (23' st Sambia), Vilhena (23' st Piatek),, Bradaric (23' st Bohinen); Kastanos, ...Le probabili formazioni di- Fiorentina(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi,, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia Ballottaggi: Lovato ...All .: Spalletti(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Daniliuc (41' st Lovato), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (23' st Sambia), Vilhena (23' st Piatek),, Bradaric (23' st Bohinen); Kastanos, ...

La Salernitana ferma il Napoli, Coulibaly: "Ottimo risultato. Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno" TUTTO mercato WEB

Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana, ha commentato, tramite i propri social, il pareggio contro il Napoli: "Ottimo risultato ieri a Napoli. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno prim ...È una domenica particolare, diversa da tutte le altre. Per la squadra del Napoli, per la città e per Luciano Spalletti. Manca soltanto un passo, possono bastare 90', al ...