Sal Da Vinci | il figlio Francesco rapinato a Napoli | “Mi hanno puntato tre pistole alla testa | ho rischiato la vita per un orologio Bulgari e 400 euro”

(Di lunedì 1 maggio 2023)Dadel noto cantante e attore Sal Da, è stato vittima di una rapina compiuta con la pistola puntatatempia. Lo racconta sul suo profilo Facebook lo stesso artista: “Sono stato vittima di una rapina brutale: ore 00:20 di questa notte, ero all’esterno di un noto ristorante ainsieme ad un amico e, dopo aver cenato, ci eravamo appena seduti in auto per rientrare quando arriva uno scooter nero, senza targa, con tre individui muniti di passamontagna e caschi integrali, sbattono lecontro i vetri, scendiamo dall’auto e mi puntano esattamente tremettendo addirittura il colpo in canna. Tutto questo per un...

A subire la rapina, mentre era in compagnia di un amico all'uscita di un ristorante nel centro di Napoli, è stato il cantante Francesco Dafiglio del noto artista. Il fatto e' accaduto ieri ...NAPOLI. Più che una rapina, un assalto di stampo militare. In tre, con i volti completamente travisati da caschi integrali e passamontagna, hanno atteso che uscissero da "'A figlia d''o marenaro", il ...Minuti di inferno, brutta esperienza per Francesco Da, figlio dell'artista napoletanoDa, due notti fa nei pressi di via Foria. Era stato a cena in un noto ristorante della zona, ...

Napoli, rapinato il figlio di Sal Da Vinci. Francesco: «Mi hanno puntato tre pistole alla testa» Corriere della Sera

