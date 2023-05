(Di lunedì 1 maggio 2023) Lasostiene di averuncondotto conucrainiSebastopoli, in. Lo ha reso noto in un post su Telegram Mikhail Razvozzhayev, governatore della città, secondo ...

Lasostiene di averun attacco condotto con droni ucraini contro Sebastopoli, in Crimea. Lo ha reso noto in un post su Telegram Mikhail Razvozzhayev, governatore della città, secondo cui "...Ma il calvinista Orban haduramente tutti gli altri che scappano da guerre o carestie e ha ... Oggi il governo Orban ha un atteggiamento piuttosto soft verso ladi Putin (e verso la Cina)......sul suo canale Telegram che la flotta russa del Mar Nero haun attacco di due droni marittimi. Mesi prima Sergey Aksyonov, il politico russo a capo della Crimea annessa alladal 2014, ...

Russia: "Respinto attacco droni Ucraina contro Crimea" Adnkronos

"Nella città di Sebastopoli, il 29 aprile, ha avuto luogo un'esplosione che è la punizione di Dio, in particolare per i civili uccisi a Uman, tra i quali ci sono cinque bambini. Questa punizione sarà ...Il ministro per la trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov ha parlato con Wired dei progetti del paese per sviluppare sistemi autonomi più sofisticati e startup militari ...