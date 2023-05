Rune sconfitto e fischiato a Madrid | l' arbitro | ' Se continui così | sarà sempre peggio'

Psychology class in session #MMOpen pic.twitter.com/GQ7bBfBud2 Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2023 Intantoè andato verso il punto in cui era caduta la palla. I tifosi hanno ...Sono le parole di grande soddisfazione espresse in conferenza stampa da Alejandro Davidovich Fokina , che haal termine di una maratona di oltre tre ore il giovane danese Holger. Sul ...Il sanremese sfiderà Jaume Munar ,10 giorni fa a Barcellona, con la possibilità di ... che sfiderà Grigor Dimitrov , mentre a seguire giocheranno Holgere Alejandro Davidovich Fokina . ...

Rune sconfitto e fischiato a Madrid, l'arbitro: "Se continui così, sarà ... SuperTennis

Holger Rune non è certo il giocatore più simpatico per i tifosi. Il teenager danese è stato fischiato dal pubblico di Madrid nel corso del ..."Non ho mai avuto l'emozione di giocare e vincere una partita così, con la gente tutta dalla mia parte. Sono molto felice, perché dimostra che mi vogliono bene in Spagna e questo lo apprezzo molto.