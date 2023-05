Rugby | Challenge Cup | sarà Tolone vs Glasgow Warriors la finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si è concluso il weekend dieuropeo e laCup ha scelto le sue finaliste. A sfidarsi a Dublino il prossimo venerdì 19 maggio saranno i francesi dele gli scozzesi di, con le due squadre che hanno battuto rispettivamente Benetton Treviso e Scarlets in semi. Per, come abbiamo già detto, una vittoria netta sui biancoverdi per 23-0. Un successo ancora più pesante se si considera il cartellino rosso ricevuto da Ollivon dopo solo 7 minuti di gioco e che ha lasciato i francesi in inferiorità numerica praticamente per tutto il match. Nonostante ciò Sergio Parisse e compagni hanno vinto senza grossi problemi contro una Benetton che ha sbagliato troppo e non ha saputo concretizzare il gioco costruito. L’altra semiè stata vinta ...