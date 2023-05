Ruba 54kg di rame nell’azienda dove lavora | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa sottratto 54 chili diall’azienda per cui: un uomo di 42anni è statodai carabinieri. Sono stati i carabinieri della stazione di Pozzuoli ad arrestare la scorsa notte per furto Michele Borrelli, puteolano già noto alle forze dell’ordine. Dipendente di un’importante società che si occupa di infrastrutture elettriche, è stato sorpreso in auto con il cofano carico di materiale di proprietà dell’azienda: 54 chili di bobine disottratte e poi restituite al legittimo proprietario. Borrelli è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.