Roma | Mourinho pesca ancora dalla Primavera | è emergenza totale

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ladi Josèè attesa da una fase finale di stagione molto calda. Diversi problemi per il tecnico. Nell’ultimo turno di campionato ladi Josèha pareggiato in casa contro il Milan, 1 a 1 e ultime sei giornate di campionato che saranno decisive. Il club giallorosso è finora protagonista di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Turno infrasettimanale con sette squalificati (due nel Sassuolo). Centrocampo e difesa da reinventare per ladipriva (anche) di Kumbulla e Matic. Nell'Inter monitorato, e forse preservato, Gosens. Milan senza tomori. Difficili i recuperi di Lookman e Beto per Atalanta e Udinese mentre Nzola ...'Adesso gli arabi vogliono la'. Titola così nell'edizione cartacea il Corriere dello Sport, a proposito dell'interessamento ... quando la squadra disarà di scena a Monza. I Friedkin ...(LaPresse) - Calciomercato.itSecondo quanto riportato sull'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', un fondo saudita è entrato in contatto con i Friedkin per acquistare la: sul ...

Roma-Mourinho, tra rinnovo e Psg | Mercato Calciomercato.com

La Roma è in emergenza totale in vista della partita contro il Monza. A partire dalla difesa mancheranno Smalling (proverà a rientrare per la gara di ritorno con il ...A sei giornate dalla fine del campionato, Inter, Roma e Milan sono appaiate in campionato, tutte e tre a 57 punti.