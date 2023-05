Roma | ‘Le sedi dei vigili cadono a pezzi’ | bagni sporchi e vetri rotti | la denuncia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 maggio 2023) Iurbani di, non solo sono sottorganico, ma si trovano a dover affrontare disagi notevoli. Ed è il consigliere comunale della Lega, Fabrizio Santori are una serie di problemi che coinvolgono i caschi bianchi della capitale, con una interrogazione. Sartori, come riporta Il Messaggero, evidenzia come ‘ledi molti Gruppi deicapitolini chea pezzi. Spesso vengono criticati. Qualche volta dovremmo pensare che sono paurosamente sotto organico quasi della metà della pianta organica prevista e che lavorano in luoghi assolutamente inadeguati’. I problemi deiurbani in un’interrogazione di Sartori Ma sono tanti e di diversa natura i problemi ai quali gli uomini della Municipale disono costretti a fare fronte ...