Roma | le big europee possono portarti via Abraham

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 1 maggio 2023) Lavuole andare a tutti i costi in Champions League il prossimo anno, obiettivo chiaro e dichiarato sia dalla società che dall’allenatore José Mourinho. Una qualificazione che per la squadra giallorossa è legata a doppio filo sia alla classifica di Serie A, ma anche alla possibile conquista dell‘Europa League, che garantirebbe l’accesso alla massima competizione europea. Servirà sicuramente l’estro di Dybala e Pellegrini, ma serviranno anche i goal di Tammy, che quest’anno stanno arrivando. Proprio suci sarebbe l’interesse di diverse big, che lo avrebbe anche visionato da vicino, durante le partite dellaquest’anno.: quali sono le biginteressate Come già anticipato, l’ottima stagione di ...