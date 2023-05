Roma in vendita? Vale un miliardo | interesse dall'Arabia Saudita e dall'ex compagno di Anne Hathaway

(Di lunedì 1 maggio 2023)in? Al momento non arrivano conferme a riguardo, ma secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport ci sarebbe un gruppo arabo...

... i dettagli Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i Friedkin hanno già ricevuto alcune proposte da un gruppo saudita e dall'affarista Follieri per la cessione della. Dopodomani potrebbe ..., 01 MAG La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha preso possesso della First Republic Bank e ha concluso un accordo per ladella maggior parte degli asset della banca a JPMorgan ...... l'Auditorium Arturo Toscanini di Torino, l'Auditorium Parco della Musica di, il Colosseo, il ... Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti...

Non solo Cicciolina. Ecco tutte le case dei vip di Roma finite in vendita per milioni di euro Repubblica Roma

Dal 2 al 9 maggio all’Opera di Roma con Daniil Simkin e i danzatori romani il balletto nella gioiosa versione del celebre coreografo È in scena ancora il balletto al Teatro dell’Opera di Roma che dal ...La Roma verso un cambio di società Possibile incontro in programma per la famiglia Friedkin nei prossimi giorni: tutti i dettagli.