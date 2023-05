Roma | Dybala e Wijnaldum lavorano a parte | in dubbio la loro presenza a Monza

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023) Laè alle prese con una grande emergenza infortuni e, in vista di questo intenso finale di stagione, rischia di dover fare a meno di diverse pedine fondamentali nello scacchiere di Josè Mourinho. A due giorni dalla trasferta dell’U-Power Stadium contro il, stando a quanto riportato da gazzetta.it, non filtra grande ottimismo per il recupero di Paulo. L’attaccante argentino si è allenato ancora aconsiderati i suoi soliti fastidi all’adduttore e sarà valutato costantemente per capire se potrà essere convocato o meno. Anche Georginioha svolto un lavoro personalizzato e potrebbe tornare verosimilmente per l’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. SportFace.