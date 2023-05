River Plate | possibile ritorno di fiamma

Commenta per primo L'attaccante delFranco Alfonso è nel mirino del Benfica , secondo El Futbolero . Il club di Buenos Aires si frega le mani per la possibilità di fare una vendita milionaria. Il ventenne ha fatto il suo ...Finisce in parità, 1 - 1 tra Atletico Tucuman e: al 15 vantaggio della squadra di casa con Coronel quindi ospiti in 10 dal 22 per il doppio giallo a Paradela e al 42 autogol di Pereyra a ...Tucuman -02:30 Velez Sarsfield - San Lorenzo 19:00 Gimnasia L. P. - Tigre 21:30 ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF Al - Hilal (Sau) - Urawa (Jpn) 19:30 AUSTRALIA A - LEAGUE Macarthur ...

Fluminense-River Plate (Copa Libertadores, 03-05-2023 ore 02:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

L'attaccante del River Plate Franco Alfonso è nel mirino del Benfica, secondo El Futbolero. Il club di Buenos Aires si frega le mani per la possibilità di fare una vendita milionaria. Il ventenne ha f ...Lo scorso mese di maggio, a Fondachello, quasi 200 appartamenti del complesso residenziale River Plate 1 erano stati dichiarati inutilizzabili per via dei potenziali rischi di inquinamento ambientale ...