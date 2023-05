Ritrovato il cadavere di una donna sulla spiaggia di Fiumicino

(Di lunedì 1 maggio 2023) AGI - Ildi una, bianca e di età apparente tra 40 e 45 anni, è stato trovatodi Passoscuro, litorale nord di. Secondo quanto si apprende, il corpo è stato in acqua diversi giorni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e al medico legale, la Capitaneria di Porto.

Fiumicino, trovato cadavere di una donna sulla spiaggia Sky Tg24

Avrebbe tra i 40 e i 45 anni, nel corpo tracce recenti di presenza in acqua. Sul posto la Capitaneria di Porto e i sanitari ...Il corpo senza vita di una donna, dall'apparente età di 40-45 anni, caucasica, è stato trovato stamani sul bagnasciuga della spiaggia di Passoscuro, litorale nord di Fiumicino. Sul posto i militari ...