RISULTATI | BWT WM Scontro Finale 30 04 2023

(Di lunedì 1 maggio 2023) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Bologna: BWT/WMDomenica 30 Aprile – Bologna Preshow WM King Of The Ring TitleVP Dozer (c) batte Gabriel Casanova e mantiene il Titolo Main Show Karim Brigante batte Guido Buriani Gauntlet Jackpot MatchTrucker batte Gabriel Casanova, Fashion Gabriel, Flavio Augusto e Cannonball Jason e vince la Title Shot Red Scorpion batte Nathan Black Master Zodiac batte Flowey Queen Titolo Assoluto BWT/WMNico Narciso (c) batte Lou Nixon e mantiene il Titolo Titolo Assoluto BWT/WM*Trucker batte Nico Narciso (c) e diventa Nuovo Campione!!! *Match sancito per l’incasso della Title Shot da parte di Trucker